大阪府内の集合住宅で2024年10月、交際相手の息子＝当時（1）＝を突き飛ばしたとして暴行罪に問われた男性被告（27）に大阪地裁は13日、「捜査段階の自白の信用性には疑問が残る」として無罪判決を言い渡した。検察側は罰金10万円を求刑していた。男児は暴行を受けたとされた翌日の7日に死亡。8日の任意の取り調べで「怒りを覚え腹部付近を手で押した」との自白調書が作成された。被告は公判で無罪を主張し、調書の信用性が焦