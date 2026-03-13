東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（36）が13日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、りくりゅうペアの褒賞金を巡る論争にあらためてコメントした。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで、三浦璃来、木原龍一ペアが金メダルを獲得。所属先の木下グループからは2000万円ずつ褒賞金を贈られた。この額に疑問を呈したのが、歌手GACKTだった。X（旧ツイッター）で、「世