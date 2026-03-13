3月12日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」を開催。そのなかでグラビアアイドルの郄峰じゅりが、最近の恋愛について語る場面があった。【写真】長年付き合った元恋人を引きずる心情に…紅しょうが・稲田が“秀逸な例え”同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れら