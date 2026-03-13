【デジタル原色美女図鑑宮嶋くるみおうちデート】 3月27日発売予定 価格：1,700円 【拡大画像へ】 文藝春秋は、3月27日発売予定の電子写真集「デジタル原色美女図鑑宮嶋くるみおうちデート」の予約受付を本日3月13日に開始した。価格は1,700円。 宮島さんは、2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞し、翌年には講談社ミスマガジン でベスト16に選出