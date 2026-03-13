【ちいさんは器も小さい】 3月13日公開 「ちいさんは器も小さい」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月13日、午前在処氏による特別読み切りマンガ「ちいさんは器も小さい」をCOMIC Y-OURSで公開した。 本作は「月刊YOUNGKINGOURS GH」 2025年2月号に掲載された読み切りマンガ。低身長で器もミニマム、態度と胸だけが大きい風紀委員の“ちいさん”が贈る凸凹ラブコメディが展開される。