3月12日（現地時間11日）、ミネソタ・ティンバーウルブズはロサンゼルス・クリッパーズと対戦し、128－153のハイスコアゲームで敗れた。試合後、ウルブズのエース、“アント”ことアンソニー・エドワーズはメディアのインタビューに応え、クリッパーズのカワイ・レナードについて語る映像が、チームの公式YouTubeチャンネルで公開された。 レナー