東京証券取引所は１３日、レクメドの新規上場承認を取り消すと発表した。同社からの申し出に基づき取り消すことにしたという。 レクメドは４月２日にグロース市場に上場する予定だった。会社側では「足元の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案した」とした上で「引き続き早期上場に向けて鋭意取り組んでいく」とした。 出所：MINKABU PRESS