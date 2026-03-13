来週のドル円相場は、中東混迷による有事のドル買いと原油高に伴う円売りで１６０円台に乗せる場面がありそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円５０銭～１６１円００銭。 イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は米国との対決姿勢を示しており、中東緊迫の長期化懸念で質への逃避から基軸通貨であるドルが選好されやすい。また、原油価格が高止まりすれば、エネルギー輸入依存度の高い日本の貿易収支が悪化す