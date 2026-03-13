リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、小学生時代にうっかり『コードギアス 反逆のルルーシュ』を観てしまったことでその後の人格形成が破綻した徳田が、『パリに咲くエトワール』をプッシュします。 参考：本広克行×谷口悟朗が語り合う実写とアニメの演出論『踊る』と『プラネテス』の深い縁も 『パ