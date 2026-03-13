F1中国 GPスプリント予選サーキット：中国／上海 IC天気：晴れ路面状況：ドライ気温：15.7℃路面温度：25.7℃ F1中国 GPのスプリント予選が上海 ICで行われ、G.ラッセル（MER）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はK.アントネッリ（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバー名（チーム）SQ1／SQ2／SQ3／ラップ1位 G.ラッ