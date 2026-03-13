高市早苗首相が「（竹島は）日本の領土」と発言したことに韓国与党「共に民主党」が反発した。「無責任で挑発的な発言を強く批判する」とし、韓国政府に明確な対応を求めている。【画像】日本が竹島を自国領と認識していなかった証拠？“古地図”が話題『共同通信』などが3月13日までに報じたところによると、高市首相は前日（12日）の衆議院予算委員会において、島根県が主催する「竹島の日」式典への閣僚派遣問題について「実現