エディオンは、同社のプライベートブランド「e angle」から、オープンイヤーワイヤレスイヤホン「ANGL-TWO13-ABK/W/BG/GY/BL」を3月12日に発売した。エディオン全店とエディオンネットショップで取り扱い、価格は5480円。●耳をふさがないイヤーカフタイプ耳に挟み込むイヤーカフタイプのイヤホン。耳を塞がない構造により、周囲の環境音や人の声を感じながら、心地よく音楽を楽しめる。イヤーカフタイプのイヤホンは、長時間