雑誌『Myojo』の公式SNSにて、King & Princeが飾る裏表紙が解禁された。 【写真】花を乗せた舌をぺろっと出す永瀬廉＆高橋海人／『Myojo』5月号通常版・ちっこい版表紙／『Myojo』2023年9月号ちっこい版表紙／永瀬＆高橋が『Myojo』表紙で魅せた双子ルック ■『Myojo』卒業号の裏表紙は過去表紙をオマージュ？永瀬廉＆高橋海人が舌に花を乗せたキュートなカット King & Princeは、3月21日発売の『Myojo』5