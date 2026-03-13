ラバブルマーケティンググループ [東証Ｇ] が3月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比70.0％増の1700万円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.0％→2.2％に改善した。 ※26年3月期(5ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニ