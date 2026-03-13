あす3月14日（土）よる9時 最終回を迎える日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。本作は、仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く――笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。W主演を務める上白石萌歌、生田斗真、そして、シシド・カフカ、仁村紗和、柄本時生、三浦獠太、片岡凜、佐々木美玲、佐々木史帆