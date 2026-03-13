◇F1第2戦中国GPスプリント予選（2026年3月13日上海国際サーキット＝1周5.451キロ）スプリントレース今季初戦の予選が行われ、開幕戦オーストラリアGPを制したメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分31秒520でポールポジション（PP）を獲得した。ラッセルはこの日のフリー走行1回目（FP1）、予選1回目（SQ1）、2回目（SQ2）の全てでトップタイムだった。2番手には0.289秒差で同僚のアンドレアキミ・アントネッリ