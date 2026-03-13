プロ野球・巨人は13日、チケットの転売行為が確認されたファンクラブ会員を退会処分としたことを発表しました。球団によると、公式ファンクラブである「CLUB GIANTS」の複数名の会員からホームゲームのチケット転売行為が確認されたとのこと。会員規約に基づき退会処分とし、該当者は今後再入会もできないことが明かされました。さらに、急用などで観戦できなくなった場合は「GIANTS公式リセール」を利用するよう呼びかけ。許可し