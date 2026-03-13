衆議院予算委員会では、来年度予算案の審議が大詰めを迎えています。中継です。巨大与党による異例のスピード審議で、行政のチェック機関としての国会の存在意義も問われる展開となっています。中道改革連合・長妻予算委筆頭理事「国民の税金で作られた過去最大 122兆円の国家予算を厳しく精査できなくなってしまう。国会は政府の下請け機関ではない」高市首相「国会の運営に関することですのでこれは国会においてお決めいただくも