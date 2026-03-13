◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース第2日（2026年3月13日台湾オリエントG＆CC＝6720ヤード、パー72）5位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が1イーグル、4バーディー、2ダブルボギーの70で回り、通算3アンダーに伸ばし、ホールアウト時点で単独首位に浮上した。佐久間は前週の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを制しており、88年ツアー制度施行後は史上初となる開幕2連勝を視界に捉え