Netflix（ネットフリックス）ドラマ「マンスリー彼氏」主演のBLACKPINK、JISOO（ジス、31）が、フランスの「カンヌ国際シリーズフェスティバル」で「マダム・フィガロ・ライジング・スター賞」を受賞する。13日にマネートゥデーなど、韓国の各メディアが報じた。同フェスティバルは、ドラマシリーズに特化した国際コンクールで、同賞は米女優シドニー・スウィーニーも受賞したことがある。主催側は10日「JISOOが、第9回フェスティ