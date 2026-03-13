昨年デビューしたボーイズグループCORTIS（コルティス）が6日に発売を告知した2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」が、世界でも注目されている。韓国の公営放送KBSが12日に報じた。グローバル音楽配信・ストリーミングプラットフォームSpotifyが10日に発表したプレセーブ部門で8位にランクインした。プレセーブは、実際にアルバムなどが配信された時にストリーミングするように事前予約するシステム。全世界のアルバムとシングルの事