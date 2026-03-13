3月12日、元乃木坂46でタレントの松村沙友理がYouTubeチャンネルを更新。出産時の様子を撮影した動画を公開し、その“リアルさ”が話題となっている。松村は、『【出産の記録】赤ちゃんに会えた日』と題した動画をアップ。3月11日に無事出産したことを報告する中で、陣痛がきた日から出産を終えるまでの様子を赤裸々に撮影した動画を公開した。「動画は、テロップを挟みながら松村さんの当時の心境を綴った編集になっていまし