ミライスピーカーは、耳をふさがないイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー」および「ミライスピーカー・イヤー ライト」について、2026年3月13日（金）10時よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、プロジェクトを開始しました。 「ミライスピーカー・イヤー」（黒） 実売価格は、「ミライスピーカー・イヤー」が3万9600円、「ミライスピーカー・イヤー ライト」が2万9700円（いずれも税込）。「GREE