レバレジーズグループは3月5日、Great Place To Work Institute Japan（GPTWジャパン）が実施した「2026年版『働きがいのある会社』ランキング」の女性ランキングにおいて同社が第4位となったことを発表した。2026年版『働きがいのある会社』ランキングでレバレジーズグループが4位にこのランキングは、「従業員が会社や経営者、管理者を信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感を持てる会社」を「働きが