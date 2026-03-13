NHK連続テレビ小説『風、薫る』の3月30日放送スタートに先立ち、現在放送中の『ばけばけ』主演・高石あかりが渋谷のNHK放送センターを訪れ、『風、薫る』主演・見上愛＆上坂樹里とバトンタッチセレモニーを行った。【写真】プレゼント交換には『ばけばけ』トミー・バストウも登場！『ばけばけ』『風、薫る』バトンタッチセレモニーの様子『ばけばけ』松野トキ役の高石は、「たくさんの方に携わっていただいて、『こんなにも