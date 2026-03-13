阿部監督が開幕メンバーを見極める期間と位置づけた遠征６試合が１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）を最後に終了した。キャンプ打ち上げ後、「東京ドームに戻る頃には開幕を見据えてやりたい」と方針を説明。１４日の日本ハム戦（東京ドーム）からのオープン戦最後の７戦で、２７日の開幕戦（対阪神・東京ドーム）に向けたサバイバルは最終章に入る。▽先発キャンプ中からの評価をさらに高めたのが、２人の左腕ルーキー