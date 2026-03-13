ダチョウ倶楽部の寺門ジモンが、「うえの桜フェスタ２０２６」（３月１４日〜４月５日、上野恩賜公園噴水広場、袴腰広場、不忍蓮見広場）に応援ゲストとして登場する。また「上野観光大使」の歌手・新浜レオンやテノール歌手の秋川雅史のスペシャルＬＩＶＥも開催する。上野商店街の店や日本全国４７都道府県ご当地グルメの店が１００店舗以上が出店するフードコートと様々なアーティストのライブを全３会場で開催。上野公園