◆オープン戦ヤクルト―オリックス（１３日・神宮）先発した吉村貢司郎投手（２８）が５回を６安打も無失点の粘投。チーム今季初の神宮で躍動した。「全体的にカウントを有利に進めることができました。ストレートの強さも良かったです。次回も良い投球ができるようにしっかり準備していきたいです」今季のオープン戦は２試合に登板し、計７イニングを９失点と苦しんでいた。だが、この日は見事に修正。直球も走り、変化球