◆オープン戦ヤクルト―オリックス（１３日・神宮）来日６年目のヤクルト・オスナ（３３）がチーム今季初の本拠地試合で、どでかい一発をたたき込んだ。「４番・一塁」でスタメン出場。２点リードで迎えた６回無死一塁。オリックス・権田の初球高めストレートをフルスイング。打った瞬間、確信の一撃は左翼席中段に突き刺さる２ランとなった。「打ったのはストレート。しっかりと振りぬけたので、気持ち良かったです。ヒサ