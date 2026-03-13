Have a Nice Day!が、2026年4月17日リリース予定のニューアルバム『CLOUD NINE』 からの先行配信シングル第2弾 「スティルライフ」を本日配信リリースした。本作は、アルバム『CLOUD NINE』の物語の中心となる楽曲であり、Have a Nice Day!が長年掲げてきた“音楽とパーティー”という思想を、シンプルな言葉とダブステップビートのグルーヴに乗せて描いたアティチュードソングだという。また、タイトルが示す“スティルライフ（＝