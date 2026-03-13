ＭＬＢのオープン戦が米フロリダ州、アリゾナ州の各キャンプ地で行われ、それぞれのチームが開幕に向けて調整を進めた。結果は以下の通り。◆オープン戦（１２日）カージナルス３―１メッツツインズ８―５Ｒソックスフィリーズ８―５ブルージェイズヤンキース４―３タイガースカブス７―４マリナーズレンジャーズ７―６アスレチックスロッキーズ１３―２Ｄバックスナショナルズ３―２アストロ