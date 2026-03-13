浦和FW肥田野蓮治をGK西川周作が絶賛浦和レッズの大卒ルーキーFW肥田野蓮治は、今季のJ1百年構想リーグで第5節を終えて3ゴールと活躍を見せ、チームのエースの座へ上り詰めようとしている。肥田野は昨季中に浦和への加入が内定し、日本サッカー協会（JFA）が定める特別指定登録選手となっていた。そして、11月のJ1第37節ファジアーノ岡山戦で浦和のクラブ史上で初の特別指定登録選手としての公式戦出場を果たしてデビューする