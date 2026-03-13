IVE（アイブ）が「3月第2週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した3月第2週の投票結果、IVEが圧倒的な底力を誇り、週間1位を占めた。 今回の3月第2週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミ