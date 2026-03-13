1500体のひな人形が並ぶ村山市恒例の「段々ロングな雛まつり」が13日から始まりました。展示スペースの確保が難しくなったことなどから開催はことしで最後になります。幅13メートル、高さ2メートルのひな段に並んだひな人形、その数は1500体に上ります。13日から村山市で始まった「段々ロングな雛まつり」は家庭で飾られなくなり譲り受けるなどしたひな人形が展示されています。オープニングセレモニ}