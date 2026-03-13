1963年10月の大統領選挙で野党の尹潽善（ユン・ボソン）候補は454万6614票（得票率45．1％）を受け、軍政を終わらせて民政に参加することにした朴正熙（パク・ジョンヒ）候補の470万2640票（得票率46．6％）にわずか15万6000票の差で惜敗した。キリスト教の元老らが立ち上がって元外務部長官の卞栄泰（ビョン・ヨンテ）候補の辞退を勧めたが、彼は最後まで自身の人気を信じて完走して22万4000余票を受けた。そのほとんどが当