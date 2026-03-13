「台湾人が、高市早苗氏のことしか話さない『bot』のようになっています」。台湾を取材してきたばかりのルポライター・安田峰俊氏は、現地で目の当たりにした光景をこう表現する。衆院選で歴史的勝利を収めた高市総理。昨年11月の「台湾有事」に関する答弁で国内で物議をかもしたが、台湾ではむしろ熱烈な支持を集めている。その背景には、日台関係をめぐる複雑な心理が潜んでいた。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「