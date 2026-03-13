〈「サナエチョコ」まで…“高市早苗ブーム”が台湾に到来した理由と、「高市早苗bot」化した台湾人の実情とは〉から続く台湾の書店を歩くと、意外な光景に出くわす。「中国脅威論」を煽る本は、ほとんどが日本語からの翻訳書だという。台湾を取材してきたルポライターの安田峰俊氏は、この現象に警鐘を鳴らす。「日本の商業的で扇動的な反中言説が台湾に輸入され、結果として台湾世論が煽られている側面があります」。台湾の出