日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆KDDI不正の陥穽通信大手のKDDI（松田浩路社長）が不正会計問題に揺れている。舞台はインターネット接続事業の草分けであるビッグローブ（山田靖久社長）と、ポイント事業を手掛けるジー・プラン（竹内庸真社長）の傘下2社である。発端は昨年12