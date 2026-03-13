中東情勢の悪化を受けたホルムズ海峡の封鎖をめぐり、高市総理は「自衛隊派遣については、何ら決まっていない」と状況を説明しました。中道改革連合長妻昭 衆院議員「G7の先日の会合で、ホルムズ海峡の護衛を検討すると。安全上の条件が整うことを前提に船舶の護衛に向けた検討を始めることで一致したと報道があるけれども、日本として違法か違法でないか確認しないと、こういうことには協力できないと思うんですが、いかが