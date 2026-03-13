宇都宮市の県立高校で、卒業式の最中に50人以上の卒業生の財布から現金が盗まれる事件がありました。“晴れの日”に行われた犯行。卒業生が取材に応じ、怒りを露わにしました。被害に遭った高校の卒業生「最悪です。（高校生活の）最後？って、今かよっていう感じだと思います、みんな」事件が起きたのは、生徒の門出を祝う卒業式のまさにその最中でした。今月2日、宇都宮市の県立宇都宮白楊高校で、50人以上の卒業生の財布から現