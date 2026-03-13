あの人を思えば、強くなれる。背筋を伸ばして生きていける。あの人に恥ずかしくない自分でありたい。そんな相手に一人でも出会えたら、それは幸せな人生だと言えるのだと思う。グリンダとエルファバのように。たとえ、二度と会うことはなかったとしても。【画像】映画『ウィキッド 永遠の約束』の特別カットを一気に見る©Universal Studios. All Rights Reserved.この時代に、この作品を上映することの意味オズの国が隠し