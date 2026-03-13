格闘家・秋山成勲（50）が12日、自身のインスタグラムを更新。韓国ガールズグループ・BLACKPINKのメンバー、JISOO（ジス／31）との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】「すげ〜」「え!!すご!!」ファンが羨む、秋山成勲＆BLACKPINKメンバーとの2ショット秋山は「BLACKPINKのジスちゃんと会う事ができ一緒にYouTube撮影!!とても、明るく礼儀正しく可愛い方でした!!今Netflixでマンスリー彼氏に出演されてます！とても