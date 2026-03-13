防府競輪場で19〜22日に開催されるG2「第10回ウィナーズカップ」のPRで、ほうふ幸せますコンシェルジュのMakiがスポニチ西部総局を訪れた。防府での特別競輪開催は2015年度のG2共同通信社杯以来10年ぶり。今回のキャッチコピー“超人、集う”の通り、競輪界の超人であるS級S班をはじめ地元期待の清水裕友（31＝山口・105期）、桑原大志（50＝山口・80期）らトップ選手が防府バンクに集結して、4日間の熱いバトルを繰り広げる。