女優〓石あかり（23）が13日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。主人公のトキを演じたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン決定の瞬間の映像に照れ笑いした。「ばけばけ」は2月7日にクランクアップ。鈴木奈穂子アナウンサー、博多大吉（54）、博多華丸（55）とクランクアップ時の話などドラマについてトークを進めた。鈴木アナから「〓石さんが『ばけばけ』のヒロイン決定を知った瞬間の映像を入手し