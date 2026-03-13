値上げの波は鉄道にも。JR東日本はあす、民営化後初の運賃値上げに踏み切ります。値上げをまえに、きょうは定期券を駆け込み購入する人も。記者「こちら新宿駅の窓口はたくさんの人で混雑しています」JR新宿駅にある、みどりの窓口。きょう、私たちが訪れてみると平日の午前にもかかわらず行列ができていました。その理由は…みどりの窓口 利用客「息子の定期を買いに来たんですけど、値段が上がる前に買っておこうかな」JR東