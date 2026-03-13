NHK鈴木奈穂子アナウンサーが13日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。番組を途中退席した。この日は女優〓石あかり（23）がゲストでスタジオ生出演。主人公のトキを演じたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の撮影の様子などを、MCの鈴木アナ、お笑いコンビの「博多華丸・大吉」の2人とともに振り返った。番組開始から1時間ほどが過ぎたところで、大吉が「実は今日、鈴木さんがここまでなんですね」。鈴木アナ