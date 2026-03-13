◇大相撲春場所6日目（2026年3月13日エディオンアリーナ大阪）西前頭6枚目の阿武剋（25＝阿武松部屋）が東前頭7枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）と対戦し、反則勝ちで今場所の初勝利を挙げた。立ち合いから圧力をかけて前に出ると、土俵際で逆転のはたき込みで土俵の外に出たが、その際に欧勝馬の右手が阿武剋のまげにかかり物言い。協議の結果、阿武剋の反則負けとなった。阿武剋は初日に左足を痛め3日間休場、5日目から再