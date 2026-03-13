9人組ガールズグループTWICEのMOMO（モモ、29）が13日、自身のインスタグラムを更新。茶色いミニスカコーデの動画や写真を投稿した。パリで開催されたプラダによる「Miu Miu」2026秋冬コレクションのファッションショーに出席した。茶色を基調とした超ミニワンピースに、茶色のブーツやバッグをコーディネート。スラリと伸びた脚線美を披露した。各国のモデルらとのツーショットや、エッフェル塔をバックにしたショットや、集まっ