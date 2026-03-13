イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、就任後、初めてとなる声明を発表し、「徹底抗戦」やホルムズ海峡の封鎖を続けるよう呼びかけました。中東情勢の悪化を受け円相場は下落。ガソリン価格上昇の中、政府が対策をこうじます。東京外国為替市場で円相場は1ドル＝159円台後半まで円安が進みました。2024年7月以来およそ1年8か月ぶりの水準です。中東情勢を受けた原油価格の高騰で、日本の貿易赤字拡大が懸念