犬の『ハンドシャイ』とは 『ハンドシャイ』とは犬が人の手を極端に怖がってしまう状態です。特に虐待を受けたことがある犬には、人の手で怖い経験をしているのでよく見られます。 しかし虐待を受けていなくても、ハンドシャイになってしまう犬はいます。悪さをして叱られたときに叩かれた、大きな音がしたといったことで人の手が怖くなってしまうことがあります。 元々怖がりな性格である、触られることが苦手ということも原